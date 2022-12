Dossenheim. Zwei Personen sind am Freitag bei Unfällen auf der A 5 zwischen Dossenheim und dem Kreuz Heidelberg verletzt worden. Es gab gegen 13.15 Uhr gleich zwei Auffahrunfälle an einem Stauende in Fahrtrichtung Heidelberg , berichtet die Polizei. Insgesamt drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Seit 15 Uhr sind die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen und der Streckenabschnitt ist wieder freigegeben.

