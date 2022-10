Frankenthal. Zwei Personen sind am Freitag in Frankenthal körperlich angegriffen worden. Der 62-jährige Mann und die 83 Jahre alte Frau saßen unter der Fußgängerbrücke in der Hammstraße als zwei Männer auf sie einschlugen und eintraten. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Grund für den Angriff ist noch unklar. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 zu melden.

