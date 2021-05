Zwei Personen bei Unfall verletzt

Osthofen. Zwei Autofahrer sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Osthofen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, war ein 30-jähriger Autofahrer um 16.20 Uhr auf der Weserstraße unterwegs. Als er in den Ziegelhüttenweg einbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw eines 21-Jährigen, wodurch es zu einer Kollision kam. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung ins Klinikum Worms gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 5000 Euro.

