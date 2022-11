Zwei Personen aus brennender Wohnung in Weinheim gerettet

Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr hat am Dienstagvormittag zwei Personen aus einer brennenden Wohnung in Weinheim gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie gegen 12 Uhr von Bewohnern des Mehrfamilienhauses am Schlossberg alarmiert, die einen Feuermelder und Brandgeruch wahrnahmen. Ein Feuer war in der Küche ausgebrochen, das die Einsatzkräfte schnell löschen konnten. Zwei Personen wurden in der verrauchten Wohnung aufgefunden und mit leichten Verletzungen dem Rettungsdienst übergeben, der sie in ein Krankenhaus brachte.

