Zwei Motorradunfälle - 16-Jähriger stirbt am Unfallort, 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Eppingen. Bei zwei Motorradunfällen im Kreis Heilbronn ist ein 16-Jähriger ums Leben gekommen, ein 18-Jähriger ist lebensgefährlich verletzt worden. Der 16-Jährige prallte mit seiner Maschine am Freitagnachmittag in Eppingen gegen einen Baum, teilte die Polizei mit. Zuvor war der Jugendliche mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Er starb noch am Unfallort.

Ein 18-Jähriger ist ebenfalls am Freitagnachmittag in Eppingen am Lenker seines Motorrads mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Er habe an einer Kreuzung die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 29 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

