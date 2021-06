Zwei Messerstechereien und Platzverweise in Mannheim - Schwimmer im Rhein lösen Großeinsatz aus

Mannheim / Heidelberg. Die Polizei hat nach dem sonnigen Wochenende Bilanz gezogen. In Mannheim wurden zwei Personen durch Messerstiche verletzt. Trotz des bestehenden Alkoholverbots für den Jungbusch und der Neckarwiese seien jeweils mehrere hundert Personen zusammen – zahlreiche Platzverweise wurden verhängt. Fünf Männer haben außerdem einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst, weil sie versuchten durch den Rhein von Ludwigshafen nach Mannheim zu schwimmen.

AdUnit urban-intext1

Wie die Beamten mitteilten, habe das Sommerwetter zu zahlreichen Besuchern an beliebten Treffpunkten in Mannheim und Heidelberg geführt. Sowohl in Heidelberg als auch in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis habe in den Außengastronomiebetrieben bis spät abends Hochbetrieb geherrscht. Die Begegnungen der Fußballeuropameisterschaft wurden im Außenbereich vieler Gaststätten übertragen und sorgten für regen Zulauf. Auch Badeseen seien von vielen Menschen besucht worden. In wenigen Fällen habe es Verkehrsprobleme gegeben.

In Mannheim fanden die beliebten Treffpunkten in der Stadt - Stephanienufer, Rheinterrassen, Neckarwiese und Jungbuschpromenade - regen Zulauf. Dabei sei deutlich geworden, dass der Quartiersplatz in der Hafenstraße sowie die Neckarwiese unterhalb der Kurpfalzbrücke im besonderen polizeilichen Fokus bleiben werden.



Hunderte treffen sich im Jungbusch und auf Neckarwiese - Platzverweise

AdUnit urban-intext2

Nach 24 Uhr seien dort trotz des bestehenden Alkoholverkaufs- und Konsumverbot für den Jungbusch und der Neckarwiese jeweils mehrere hundert Personen zusammengekommen. Deshalb sei ein Einschreiten der Polizei notwendig geworden – Platzverweise wurden erteilt.

Autokorso aufgelöst - Ermittlungen nach zwei Messerstechereien

AdUnit urban-intext3

Den bislang einzigen Autokorso im Rahmen der Fußball-EM habe es nach dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien gegeben. Der Korso in Mannheim sei durch „verkehrslenkende Maßnahmen und kurzfristiger Straßensperrungen“ rasch aufgelöst worden. Zwei Fälle, die sich zum einen am frühen Samstagmorgen an der Wasserturmanlage und am frühen Sonntagmorgen auf der Grünfläche an der Uni-Mensa zutrugen, beschäftigen derzeit die Ermittler des Kriminalkommissariats Mannheim. In beiden Fällen wurden nach Auseinandersetzungen Personen mit Messern verletzt.

AdUnit urban-intext4

Schwimmer im Rhein sorgen für Aufregung

Am späten Sonntagnachmittag sorgten Fünf junge Männer sorgten am späten Sonntagnachmittag für Aufregung und einen Großeinsatz von Rettungskräften (Malteser, DRK, DLRG), Berufsfeuerwehr Mannheim und der Polizei auf beiden Seiten des Rheins. Kurz vor 17 Uhr versuchten sie, von der Ludwigshafener Seite aus den Rhein in Richtung Stephanienufer zu durchschwimmen.

Aufgrund der Strömung hatten sie schnell Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten, hieß es in der Mitteilung. Ein aufmerksamer Zeuge hatte deren prekäre Situation sofort erkannt und die Rettungskräfte verständigt. Während es einem von ihnen gelang, zur Ludwigshafener Seite zurückzuschwimmen, konnten sich die anderen mehrere hundert

Meter flussabwärts auf der Mannheimer Seite unverletzt an Land retten. Boote der Berufsfeuerwehr sowie der DLRG waren zur Absuche des Rheins im Einsatz.



Poserkontrollen in Mannheim

Insgesamt wurden 25 "posertypische" Fahrzeuge in der Mannheimer Innenstadt kontrolliert: Hierbei wurden 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt - sechs Mal Erlöschen der Betriebserlaubnis und neun Mal unnötiger Lärm. Wegen hohen Verkehrsaufkommens wurde die Kunststraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22.30 und 1 Uhr gesperrt.



Sämtliche Seen in der Region sowie auch das Strandbad in Mannheim waren erwartungsgemäß gut besucht. Im Bereich des Vogelstangsees waren Bedienstete der Stadt Mannheim unterwegs und beanstandeten Falschparker, und schleppten abgestellte Fahrzeuge ab, die den Verkehr behinderten.

Auch in Heidelberg viel Betrieb



Die Neckarwiese in Heidelberg wurde an allen Tagen des Wochenendes stark besucht. Bis zu 1500 Personen hielten sich täglich dort auf. Darunter waren jedoch nur wenige Personen, auf die die Polizei ein besonderes Augenmerk richten musste. Nach 22 Uhr kehrte schnell Ruhe auf der Neckarwiese ein. Nur wenige Platzverweise wurden an nicht einsichtige Personen erteilt.



In der Altstadt war das gesamte Wochenende über, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, viel los. Die Polizeibeamten mussten überwiegend wegen Ruhestörungen und verbalen Konflikten einschreiten, die meistens durch Nachtschwärmer verursacht wurden, die auf dem Nachhauseweg waren.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag habe sich die Alte Brücke und der unter ihr liegende Bereich am Neckarufer als bevorzugter Aufenthaltsort mehrere Kleingruppen herauskristallisiert. Wegen verbaler Konflikte sei die Polizei mit hoher Präsenz einer möglichen Eskalierung begegnet. In einzelnen Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen.



Polizei weiterhin mit großer Präsenz im Einsatz



Wegen des guten Wetters und der Fußball-EM rechnet die Polizei wieder mit vielen Menschen, die sich an beliebten Treffpunkten treffen. Aufgrund der Spielpaarungen der kommenden Tage bei der EM bereiten sich die Beamten Mannheim auf Autokorsos und feiernde Fans nach Ende der Begegnungen in den Innenstädten, insbesondere in Mannheim, vor. Im besonderen Fokus stehe neben den Begegnungen der türkischen und der italienischen Mannschaft auch das erste Spiel des deutschen Teams am Dienstagabend. Die Einsatzkräfte würden weiter breit aufgestellt sein. Ihr Hauptaugenmerk wird, wie bisher auch, an neuralgischen, viele Besucher anziehenden Örtlichkeiten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis liegen.