Zwei (Mal) auf einen Streich

Ludwigshafen. Gleich zwei Mal ist ein 22-Jähriger in Ludwigshafen am Montag Verkehrskontrollen unterzogen worden. Laut Polizei wurde der Mann zunächst gegen 11 Uhr kontrolliert. Er war wegen eines Parkverstoßes aufgefallen und in der Bahnhofsstraße von den Beamten angesprochen worden. Nachdem er hinsichtlich seines Fehlverhaltens belehrt worden war, führte der Mann einen „Kavalierstart“ durch und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf eine nur wenige Meter entfernte rote Ampel zu. Nur durch eine Vollbremsung konnte er sein Auto an der Haltelinie zum Stehen bringen. Aufgrund des gezeigten Fahrverhaltens wurde der Mann einer weiteren Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen ihn wird nun wegen verboten Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

