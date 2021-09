Zwei Männer wegen Verdacht des schweren Raubes in Untersuchungshaft

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis. Zwei Männer sollen am Nachmittag des neunten August 2021 einen 67-jährigen Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht und ausgeraubt haben. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilten, wurde gegen die beiden Angreifer Haftbefehl erlassen. Die Männer sollen den Senior mit einer Schreckschusswaffe bedroht und die Herausgabe seines Geldbeutels gefordert haben. Einer der beiden Täter soll die Geldbörse dann nach einer Schussabgabe in die Luft aus der Hosentasche des 67-Jährigen genommen haben. Beide Täter waren anschließend geflüchtet.

Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten zunächst zu einem 25-Jährigen, der als einer der beiden Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen werden konnte. Später konnte auch ein 24-Jähriger identifiziert und verhaftet werden. Beide sitzen derzeit in einer Justizvollzugsanstalt ein.