Zwei Männer von Gruppe in Viernheim attackiert und mit Säure bespritzt

Viernheim. Von mehreren Angreifern attackiert und mit Säure bespritzt worden sind zwei junge Männer am Dienstagabend in Viernheim. Nach Angaben der Polizei wurden der 20-Jährige und der 29-Jährige gegen 20 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Kettelerstraße angegriffen.

Beide wurden offenbar geschlagen, der 20-Jährige zudem am Boden liegend getreten und aus der Gruppe heraus vermutlich mit Batteriesäure bespritzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Personalien der Angreifer sind laut Polizeiangaben bekannt. Hintergrund für die Auseinandersetzung könnten private Streitigkeiten untereinander sein. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.