Zwei Männer prügeln sich am Berliner Platz in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei Männer sind am Samstag gegen 6-20 Uhr an einem Imbiss am Berliner Platz in Ludwigshafen in einen Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie laut mehrerer Zeugen mit Fäusten aufeinander ein. Ein 25-jähriger Ludwigshafener sei von seinem Kontrahenten zunächst beleidigt worden. Plötzlich habe er einen Faustschlag ins Gesicht verpasst bekommen, woraufhin er dem 26-jährigen Mann aus Mannheim ebenfalls ins Gesicht geschlagen hätte. Beide Männer wiesen leichte Verletzungen im Gesicht auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei beiden ergab einen Wert von 1,53 Promille und 1,19 Promille. Bei einem Begleiter des jungen Manns aus Ludwigshafen konnte ein verbotenes Springmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Bedroht oder verletzt wurde mit dem Messer niemand. Gegen den 22-jährigen Träger des Messers wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Da sich der Hauptaggressor aus Ludwigshafen auch im Beisein der Beamten uneinsichtig und provokant zeigte, wurde er im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme vor Ort auf die Dienststelle gebracht. Nachdem er sich hier deutlich beruhigt hatte, wurde er aus der Maßnahme entlassen. Gegen beide Beschuldigte wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

