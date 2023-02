Zwei Ladendiebinnen auf frischer Tat in Modegeschäft erwischt

Landau. Zwei Frauen aus dem Kreis Germersheim sind am Freitagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in der Landauer Innenstadt auf frischer Tat erwischt worden. Nach Polizeiangaben beobachten Ladendetektive, wie die 22 und 24 Jahre alten Frauen in einem Modegeschäft Bekleidungsstücke im Wert von etwa 400 Euro mit in die Umkleidekabine nahmen und im Anschluss die Kasse passieren wollten, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass die beiden Beschuldigten die Preisetikette des Diebesguts mittels einer Schere entfernt hatten. Beide Frauen räumten die Tat ein und begründeten ihre Tat aufgrund finanzieller Probleme. Gegen beide Frauen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.