Zwei Kinder bei Verkehrsunfall in Neustadt verletzt

Neustadt. Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagnachmittag in der Neustadt wurden zwei Kinder verletzt. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein 35-Jähriger mit seinem Transporter die sieben und neun Jahre alten Kinder gegen 16.40 Uhr in der Straße zum Ordenswald. Wegen eines Rückstaus war die Sicht auf die Bahn für den Transportfahrer und die Kinder beeinträchtigt. Die Kinder überquerten die Straße – der 35-Jährige versuchte noch zu bremsen und auszuweisen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beide Jungen wurden nur leicht verletzt. Einer kam jedoch zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

