Neckargemünd. Zwei junge Graffiti-Sprayer sind am Freitagabend in Neckargemünd auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 19 Uhr die beiden Sprayer an der Blockfelsenhütte. Die beiden Täter, im Alter von 12 und 13 Jahren, konnten vor Ort angetroffen und den Eltern übergeben werden. Die Eltern sagten zu, sich gemeinsam mit der Stadtverwaltung um die Schadensregulierung zu kümmern.

