Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall in Worms verletzt

Worms. Zwei Fußgänger sind am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Worms verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 32-jähriger Wormser auf der Bebelstraße zwei einen dortigen Zebrastreifen überquerende Fußgänger. Die 34-Jährige und der 44-Jährige wurden durch den Zusammenstoß verletzt, die Frau schwer und der Mann leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrzeugführer sei durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen und habe die Fußgänger deshalb nicht erkannt.

