Zwei Frauen und ein Kind bei schwerem Unfall bei Ladenburg verletzt

Ladenburg. Zwei Frauen und ein Kind sind bei einem schweren Unfall auf der K4238/Schriesheimer Straße verletzt worden, die Strecke ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Nach ersten Angaben vor Ort, ist die eine Autofahrerin, die von Schriesheim in Richtung Ladenburg unterwegs war, auf einen anderen Pkw aufgefahren. Offenbar wollte die Fahrerin vom Mercedes nach links in den Neuweg abbiegen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen und ein Kind verletzt. Eine der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die andere Frau mit ihrem Kind kamen mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße ist weiterhin gesperrt.

