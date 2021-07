Zwei Frauen leicht verletzt nach Verkehrsunfall in Frankenthal

Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall in Frankenthal sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Polizei, fuhr eine 25-jährige Autofahrerin auf dem Meergartenweg in Richtung Benderstraße, als sie die Vorfahrt einer 51-Jährigen, welche die Benderstraße in Richtung Europaring mit ihrem Pkw befuhr, missachtete. Durch den Unfall waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.

