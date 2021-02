Rhein-Neckar. Die Serie der Tötungsdelikte in der Metropolregion Rhein-Neckar reißt nicht ab: In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Frauen in der Pfalz gewaltsam zu Tode gekommen, eine weitere ist schwer verletzt worden. In beiden Fällen hat die Polizei bereits einen Tatverdächtigen festgenommen.

AdUnit urban-intext1

In Schifferstadt muss sich ein Familiendrama abgespielt haben. So war die Polizei am Mittwochabend alarmiert worden, weil sich eine, von mehreren Messerstichen, schwer verletzte 60-Jährige ins Haus ihrer Nachbarn geflüchtet hatte. „Sie musste sofort notärztlich versorgt und notoperiert werden“, berichtet Hubert Ströber, Leiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal.

Die Frau befinde sich nun außer Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte entdeckten in dem Anwesen zudem die Leiche der 60-jährigen Schwester der Schwerverletzten. „Die Auffindesituation und die Verletzungen lassen auf ein Tötungsdelikt schließen“, sagt Ströber. Die Ermittlungen liefen. Derzeit stehe ein 31-jähriger Mann unter Verdacht, seine Tante getötet und seine Mutter schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige sei am Donnerstagvormittag im Rahmen der intensiven Fahndung nach einem Zeugenhinweis in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) festgenommen werden.

Bluttaten in Neustadt

In Neustadt soll ein 81 Jahre alter Mann seine 72 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, hatten Nachbarn gegen 22.20 Uhr einen Streit in der Wohnung des Ehepaars gemeldet. Die alarmierten Beamten entdeckten die schwer verletzte Frau, die noch in der Wohnung verstarb. Der 81-jährige Mann sei festgenommen worden. Der vorläufig festgenommene 81-Jährige wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen seine 72-jährige Ehefrau getötet zu haben. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

AdUnit urban-intext2

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Erst am Wochenende war in Mußbach eine 50-Jährige in einem Mehrfamilienhaus getötet worden. Die Leiche der Frau lag in einem Keller. Ein 49 Jahre alter Mann gilt als tatverdächtig und sitzt in U-Haft.