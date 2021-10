Zwei flüchtige Patienten aus Weinsberger Klinik in Barcelona verhaftet

Weinsberg/Barcelona. Zwei flüchtige Patienten aus der Weinsberger Klinik, einem akademischen Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg, sind am Mittwochabend nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen in Barcelona verhaftet worden. Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn konnten die am 22. September aus der Klinik am Weissenhof geflohenen Männer im Alter von 28 und 36 Jahren in der spanischen Stadt durch die lokalen Behörden festgenommen werden. Dies sei durch die gute internationale polizeiliche Zusammenarbeit möglich gewesen. Das Polizeipräsidium Heilbronn teilt weiter mit, dass die Suche nach den weiterhin abgängigen beiden 24 und 40 Jahre alten Männern mit Hochdruck weiter gehe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1