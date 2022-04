Zwei Fahrzeuge kommen von Fahrbahn ab und kollidieren im Feld

Bad Dürkheim. Auf der A 6 bei Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) sind bei Schneeregen zwei Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und dann zusammengestoßen. Beide Fahrer seien bisherigen Erkenntnissen zufolge zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zunächst sei der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Autobahn abgekommen und etwa 50 Meter abseits in einem Feld zum Stehen gekommen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer kam den Angaben zufolge an der gleichen Stelle von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem stehenden Kleintransporter.

Zwei Autos sind neben der A 6 bei Wattenheim in der Pfalz zusammengestoßen. © Autobahnpolizei Ruchheim

Der Pkw-Fahrer und dessen Beifahrer wurden laut Mitteilung leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung war der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt.