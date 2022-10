Schifferstadt. Zwei Fahrzeuge sind am Samstagmittag in Schifferstadt zusammengestoßen. Eine 36-jährige Autofahrerin nahm einem 52 Jahre alten Autofahrer die Vorfahrt an der Einmündung der L454 in die Iggelheimer Straße, teilt die Polizei mit. Durch die Kollision drehte sich ihr Fahrzeug und kam noch auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden in Höhe von etwa 15.000 Euro beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

