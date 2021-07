Zwei Explosionen mitten in der Nacht

Viernheim. Unbekannte haben in der Innenstadt von Viernheim zwei Geldautomaten gesprengt. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, hatten Zeugen am frühen Freitagmorgen, gegen 3.50 Uhr, zunächst einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt. Kurz darauf sei es zu einer zweiten Explosion gekommen. Bei der Tat handelt es sich um die fünfte Sprengung in der Stadt in den vergangenen dreieinhalb Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei maskierte Täter in einem schwarzen Audi S 6 Kombi über die Weinheimer Straße in Richtung A 659 geflüchtet. Inwieweit Geld erbeutet wurde, stand am Freitag noch nicht fest. Für die sofort eingeleitete Fahndung war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz, hieß es.

Durch die Wucht der Explosionen haben sich Wände verschoben. Splitter der Glasfront zerstreuten sich zudem über eine Distanz von bis zu 80 Metern. Glücklicherweise hatten sich laut Polizei in dem Wohn- und Geschäftshaus zum Zeitpunkt der Tat keine Personen aufgehalten. Ein Statiker wurde nun beauftragt, die weitere Nutzbarkeit des Gebäudes zu prüfen.

Die Polizei hat einen Server geschaltet, auf den Zeugen Bild- und Videomaterial hochladen können. Personen, die die Tat, die Täter oder das Fluchtauto fotografiert oder gefilmt haben, werden gebeten, das Material den Ermittlern unter dem Link www.polizei-hinweise.de/sprengung-viernheim zur Verfügung zu stellen. Hinweise werden auch telefonisch vom Kommissariat in Heppenheim unter 06252 / 70 60 entgegengenommen.

Erst Anfang Juli hatten Kriminelle im Rhein-Neckar-Zentrum einen Geldautomaten gesprengt. Auch hier flüchteten die Täter mit einem schwarzen Fahrzeug. her/dpa