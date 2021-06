Zwei Exhibitionisten am Badesee Binsfeld belästigen Frauen  

Speyer. Zwei Exhibitionisten haben am Montag unabhängig voneinander am Badesee Binsfeld in Speyer Frauen belästigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, berichtete zunächst eine 20-Jährige von einem Unbekannten, der gegen 13.30 am Kuhunter See unterwegs war. Gegen 20.50 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Exhibitionist in einem Gebüsch sitzend gemeldet.

Der Mann im ersten Fall wurde mit dunkler kurzer "Igelfrisur" und einer schwarzen Tätowierung an einem seiner Oberarme, wobei es sich vermutlich Tribals handelt, beschrieben. Er hatte eine Größe von etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter, eine normale Statur und trug eine schwarze Sonnenbrille. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt oder Tank Top.

Der zweite Täter wurde auf etwa 50 bis 60 Jahre geschätzt. Er hatte dunkelgraue mittellange Haare, einen grauen Schnauzer, ist zwischen 1,75 Meter und 185 Meter groß und von normaler Statur.

Zeugen und Geschädigte melden sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 bei der Polizei.

