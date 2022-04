Zwei Einbrüche zur selben Zeit - Tresor aufgebrochen und 2.500 Euro gestohlen

Weinheim. Von Freitagabend auf Samstagmorgen haben sich zwei Einbrüche in Weinheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, brachen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in einen Lebensmittelmarkt in der Kurt-Schuhmacher-Straße ein. Mit Hilfe eines Schweißgerätes versuchten sie einen Tresor zu öffnen. Es ist noch unklar, ob Waren oder Geld gestohlen wurden.

Über Büro- und Verkaufsräume brachen Täter in eine Firma der Gewerbestraße ein und stahlen 2.500 Euro Bargeld und mehrere Werkzeuge.

Zeugen zu den Vorfällen, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06201/10030 abzugeben.