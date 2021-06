Zwei Brüder fahren auf einem Rad: Sechsjähriger schwer verletzt

Bensheim. Zwei Jungs auf einem Fahrrad - das Erlebnis hat für zwei Brüder in Südhessen schmerzhafte Folgen. Die zehn und sechs Jahren alten Kinder stürzten so schwer, dass der Jüngere mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Ältere erlitt Schürfwunden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Geschwister am Sonntagmittag fast ungebremst eine abschüssige Straße hinuntergesaust. Der Zehnjähriger habe auf dem Sattel gesessen, sein Bruder hinten. Am Ende der Strecke sei das Zweirad in das Auto einer 18-Jährigen geprallt. Dabei verletzten sich die Jungen.

