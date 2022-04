Zwei Brände in Worms - Polizei geht von Brandstiftung aus

Worms. Unbekannte Täter haben am Ostersonntag im Bereich der Klosterstraße in Worms zwei Brände gelegt. Wie die Polizei mitteilte, ist aufgrund der Umstände der Brände von Brandstiftung auszugehen. Im Abstand von nur wenigen Minuten brennen am Nachmittag erst eine Mülltonne und anschließend eine Ansammlung von Unrat auf dem Gelände des ehemaligen E-Centers. Die Feuerwehr Worms konnte den Brand schnell löschen, sodass nur ein geringer Sachschaden entstand. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 06241/8520.

