Zwei Brände gelöscht

Rhein-Neckar. Zwei Brände in Schwetzingen und Neustadt haben am Wochenende für größere Feuerwehreinsätze gesorgt. In einem ehemaligen Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Schwetzingen hat am Sonntagmorgen ein Anbau der Wagenrichthalle 2 gebrannt. Laut Polizei war ein Großaufgebot an Einsatzkräften in der Werkstraße vor Ort. Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Walter Leschinski habe der Anbau erst innen und schließlich auch außen gebrannt. Eine Rauchwolke war über dem Gelände zu sehen. Die Wehrleute hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, ein großer Sachschaden entstand nicht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, eine Selbstentzündung schließt die Feuerwehr aber aus.

Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in Schwetzingen. © Wolfgang Schwindtner

Bereits in der Nacht zum Samstag brach in der Sporthalle einer Grundschule in Neustadt ein Feuer aus, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, doch die Halle wurde so sehr beschädigt, dass sie vorerst nicht mehr genutzt werden kann. Die Behörden schätzen den Schaden auf rund 100 000 Euro. Auch in diesem Fall ist die Ursache noch ungeklärt. Personen wurden bei beiden Bränden nicht verletzt. Die Ermittlungen laufen. nina/jei