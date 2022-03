Frankenthal. Unbekannte Täter haben in der Samstagnacht Müllcontainer auf bisher unbekannte Weise in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei wurden zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Pkw ebenfalls beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr in der Mahlastraße in Frankenthal. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/3130 zu melden.