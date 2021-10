Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Landau. Die Landauer Polizei hat in der Nacht auf Sonntag gleich zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Wie die Beamten mitteilten, wurde zunächst ein 44-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Gegen 4.30 Uhr fiel einer weiteren Streife ein mit zwei Personen besetztes Auto in der Weißquartierstraße auf. Der Fahrer wurde ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte bei dem 18-Jährigen positiv auf THC und Amphetamin. Beiden Fahrern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

