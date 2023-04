Worms. Bei einem Verkehrsunfall in Worms-Herrnsheim am Freitag sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stießen die beiden Autofahrer an der Kreuzung der K6 und der L439 zusammen. Der Unfallverursacher übersah den ihm entgegenkommenden Fahrer beim Abbiegen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme über eine Stunde gesperrt gewesen.

