Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher weicht Reh aus

Heddesheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L631 bei Heddesheim sind zwei Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 35-Jähriger gegen 6.30 Uhr mit seinem Lastwagen mit Anhänger auf der L631 von Viernheim in Richtung Heddesheim unterwegs. Als nach einer Rechtskurve ein Reh die Fahrbahn überquerte, wich der Fahrer nach links aus und stieß er mit einem 59-jährigen Autofahrer im Gegenverkehr zusammen. Dessen Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Lastwagenfahrer verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam aber im angrenzenden Acker zum Stehen. Beide Beteiligten wurden verletzt und in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die L631 vorübergehend voll gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 25.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1