Zwei 9-jährige Mädchen bei Unfällen in Speyer verletzt

Speyer. Bei einem Unfall in Speyer ist ein 9-jähriges Kind am Montagmorgen unter einen PKW geraten. Wie die Polizei mitteilte, befuhr das Kind gegen 07.34 Uhr die Straße im Erlich mit ihrem Fahrrad. Auf dem Weg zur Schule hielt diese auf Höhe des Brahmsweg, um dem von rechts kommenden Pkw die Vorfahrt zu gewähren. Beim Abbiegen blickte die 54-jährige Pkw-Fahrerin lediglich nach rechts und bog nach links in die Straße im Erlich ein. Dabei schnitt Sie die Kurve und übersah die 9-jährige Fahrradfahrerin. Das Mädchen geriet unter das Fahrzeug, wodurch ihr Bein eingeklemmt wurde. Mit Verletzungen am Bein wurde diese durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Rad ist nicht mehr fahrbereit und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Laut Polizei, kollidierte am selben Tag gegen 15.31 Uhr eine 9-jährige Radfahrerin mit einem geparkten Auto in der Ludwig-Uhland-Straße. Das Mädchen verletzte sich nur leicht am Arm, sodass kein Rettungsdienst benötigt wurde. Am Stoßfänger und an der Motorhaube wurde das Fahrzeug leicht verkratzt.