Germersheim. Bei einem Streit zwischen jungen Männern sind in Germersheim zwei 19-Jährige aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht und verletzt worden. Eines der beiden Opfer sei auch geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Beide mussten am späten Freitagabend in einem Krankenhaus behandelt werden. Die vier Kontrahenten seien unbekannt.

