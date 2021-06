Zwei 18-Jährige von Dreiergruppe angegriffen und schwer verletzt

Schwetzingen. Zwei 18-jährige Männer sind am frühen Samstagmorgen von drei 18 bis 21-Jährigen angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trafen die Personen gegen 1.20 Uhr in der Carl-Theodor-Straße, kurz von der Unterführung am Bahnhof aufeinander und gerieten in Streit. In dessen Verlauf erlitt ein 18-Jähriger schwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 1.15 Uhr und 1.45 Uhr auf eine Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.