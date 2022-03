Klingenmünster. Zwei 14-Jährige Mädchen werden seit dem späten Donnerstagnachmittag in Klingenmünster vermisst. Wie die Polizei mitteilt, werden beide freiwillig in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Pfalzklinikums behandelt. Während eines begleiteten Spaziergangs sollen sie sich von der Gruppe entfernt haben. Die Umgebung wird derzeit unter Einsatz eines Hubschraubers in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr abgesucht.

