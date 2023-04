Zwei 13-Jährige im Rhein-Neckar-Kreis vermisst – Polizei fahndet mit Bildern

Rhein-Neckar. Die Fahndung nach zwei vermissten 13-Jährigen ist im Rhein-Neckar-Kreis durch die Polizei angelaufen. Wie die Polizei mitteilte, fehlt von der 13-jährigen Louise M. seit Dienstag, 14.30 Uhr jede Spur. Dabei kam die Vermisste nicht, wie gewohnt, zu Hause in Leimen an. Am Nachmittag schrieb die 13-Jährige über ihr Handy eine Nachricht und teilte ihren Angehörigen mit, dass sie eine Auszeit bräuchte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Louise M. ist in Begleitung der ebenfalls 13 Jahre alten Freundin Tilda G., welche seither ebenfalls vermisst wird. Auch sie begab sich am Dienstag nach Schulschluss nicht zu einem vereinbarten Termin nach Handschuhsheim. Die Polizei geht davon aus, dass beide gemeinsam unterwegs sind.

Die beiden 13-Jährigen werden wie folgt beschrieben:

Louise M. soll eine schlanke Statur haben, rund 50 kg schwer und 176 Zentimeter groß sein. Zudem hat sie ein europäisches Erscheinungsbild, mittellange, braune Haare mit einem Mittelscheitel. Außerdem trägt sie eine schwarze Daunenjacke und möglicherweise eine Brille.

Tilda G. hat eine schlanke Statur, rund 50 kg schwer und soll 162 bis 165 Zentimeter groß sein. Zudem hat sie ein europäisches Erscheinungsbild, schulterlange, braune Haare, wobei sie eine graue oder beige Jacke trägt.

Bislang hat die Polizei alle bekannten Orte im Heidelberger Stadtgebiet aufgesucht. Nun sucht die Polizei öffentlich mit Bildern nach den Vermissten. Diese können hier eingesehen werden.

Zusätzlich werden Zeugen gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 / 174–4444 zu melden.