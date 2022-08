Zusteller in Bad Dürkheim unterschlägt Pakete und Briefe

Bad Dürkheim. Ein Zusteller, der Pakete und Briefe unterschlagen hatte, ist am Dienstagmittag in Bad Dürkheim überführt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete am Vortag in Rödersheim-Gronau eine Zeugin, wie er Pakete in seinem privaten Auto verstaute. Am Dienstag stellte die Polizei auf dem Postgelände in Bad Dürkheim in seinem abgestellten Auto mehrere Pakete, Briefe, Zeitschriften und Zeitungen sicher. Mehrere Pakete und Briefe hatte der 23-Jährige teilweise unbefugt geöffnet. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten weitere Pakete und eine große Anzahl an Briefen und Zeitschriften sicher. Auf seinem Mobiltelefon fanden sich Bilder einer offensichtlich unterschlagenen Schmucksendung. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Gegen den 23-Jährigen, der erst seit Mai als Zusteller arbeitete, wird nun wegen Unterschlagung ermittelt.

