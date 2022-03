Sinsheim. Bei einem Fußballländerspiel Deutschland gegen Israel in Sinsheim am Samstag steht ein Zuschauer in Verdacht, den Hitlergruß gezeigt zu haben. Wie aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, zeigte der Zuschauer während des Spiels offenbar den Hitlergruß und wurde danach der Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

