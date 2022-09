Zusatzzüge für den Bad Dürkheimer Wurstmarkt

Bad Durkheim. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar hat für den Bad Dürkheimer Wurstmarkt Sonderverkehr und Zusatzzüge nach Mannheim und Ludwigshafen eingerichtet. Wie der VRN mitteilte, kommen vom 09. bis 13. September und 16. bis 19. September alle Besucher bis spät in die Nacht mit dem Nahverkehr nach Hause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Letzte Fahrtmöglichkeiten nach Ludwigshafen und Mannheim bestehen in den Nächten Freitag und Samstag sowie Samstag und Sonntag bei Abfahrt in Bad Dürkheim in Richtung „Neustadt/Wum“ um 01:10 Uhr und um 2:10 Uhr. Hierbei muss jeweils am Haltepunkt Neustadt-Böbig umgestiegen werden. Weitere Fahrtmöglichkeiten nach Ludwigshafen und Mannheim bietet die RNV-Linie 4. Alle weiteren Zusatzfahrten lassen sich über www.vrn.de einsehen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mobilität Hochstraße Nord in Ludwigshafen wird überprüft - Einschränkungen für Verkehr Mehr erfahren Kultur Theater im Pfalzbau Ludwigshafen öffnet mit „Blues Brothers" Mehr erfahren