Zusammenstoß von zwei Radfahrern in Speyer

Speyer. Zwei Radfahrer sind am Freitagnachmittag in Speyer miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 76-jähriger Radfahrer das Helmut-Kohl-Ufer in Richtung Hafen. Ein weiterer 59-jähriger Radfahrer kam ihm Schlangenlinienfahrend entgegen, wodurch er diesem nicht mehr ausweichen konnte und beide miteinander kollidierten. Beide stürzten zu Boden, wobei der 76-jährige mit dem Kopf auf einen Mülleimer fiel und sich hierbei eine Platzwunde an der rechten Wange zuzog. Er wurde in der Folge vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem unverletzten 56-jährigen konnte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Nachdem ein Atemalkoholtest knapp 1,1 Promille aufwies wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Hinzu kam, dass das von ihm geführte Fahrrad nach vorangegangenem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Hehlerei.

