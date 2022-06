Zusammenstoß mit einem Lastwagen - tödlicher Verkehrsunfall auf der B10

Rinnthal. Die B10 in Richtung Primasens ist aktuell bei Rinnthal aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Autofahrer gegen 06.38 Uhr kurz nach der Anschlussstelle zur B48 auf die Gegenfahrbahn. Durch den Zusammenstoß mit einem Lastwagen-Gespann verstarb der 61-Jährige. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 125 000 Euro. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Fahrbahn bis voraussichtlich 12.30 Uhr voll gesperrt bleiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1