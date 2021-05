Zusätzlicher Coronaschnelltest-Tag im Bürgerhaus

Heddesheim. Ab Mai gibt es in Heddesheim an vier statt an drei Wochentagen die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests. Wie die Gemeinde im Internet mitteilt, weitet die DLRG ihr Angebot im Bürgerhaus ab 5. Mai vom Samstag auf den Mittwoch aus. Weiterhin besteht immer montags und donnerstags die Möglichkeit, sich beim DRK in der Nordbadenhalle testen zu lassen. Noch einmal im Überblick: donnerstags (17 bis 19 Uhr, Nordbadenhalle, DRK, Termin gilt auch an Christi Himmelfahrt, 13. Mai), samstags (9.30 bis 11.30 Uhr, Bürgerhaus, DLRG, auch am 1. Mai), montags (7.30 bis 9.30 Uhr, Nordbadenhalle, DRK, an Pfingstmontag, 24. Mai, von 17 bis 19 Uhr), mittwochs (17.30 bis 19.30 Uhr, Bürgerhaus, DLRG).

