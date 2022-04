Zurück zu alter Attraktivität

Waldsee. Das Naherholungsgebiet „Auf der Au“, einst einer der größten Campingplätze Europas, wird deutlich kleiner. Auf dem Areal zwischen Altrip und Waldsee haben bereits die Rückbauarbeiten begonnen, durch die die Zahl der Parzellen von 3500 auf 1000 reduziert werden soll. In den vergangenen Jahren hatte es um die Neuausrichtung der Anlage erhebliche Auseinandersetzungen zwischen Campern, Grundstückeigentümern und der Betreibergesellschaft, vertreten durch den Rhein-Pfalz-Kreis und die Ortsgemeinde Waldsee, gegeben.

Dieser Streit ist nun beigelegt. Wie Landrat Clemens Körner (CDU) dieser Redaktion berichtet, arbeiten die Betreiber-GmbH und der Camper-Verein jetzt zusammen an der Aufwertung des Campingplatzes. Durch einen Vertrag wurden dem Verein fast alle Aufgaben vor Ort übertragen – auch der Rückbau der mehr als 2000 Parzellen, die künftig nicht mehr in das bewirtschaftete Areal fallen. „Wir versuchen jetzt aufzuholen, was in den vergangenen Jahren liegengeblieben ist. Wir wollen wieder einen Campingplatz, auf den jeder gerne möchte“, sagt der Vereinsvorsitzende Patrick Just.

