Zurück in den Beruf

Heidelberg. An Frauen, die ihren beruflichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit oder einer anderen Familien- oder Pflegephase planen, richtet sich eine Veranstaltung anlässlich der Frauenwirtschaftstage. „Vereinbarkeit verhandeln! Gestaltungsspielräume kennen und nutzen“ ist der Titel am Mittwoch, 19. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, im Dezernat 16 (Emil-Maier-Straße 16, Heidelberg). Es werden Fragen rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege diskutiert. Veranstalter ist ein Trägerbündnis, an dem unter anderem die Stadt Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis und die Agentur für Arbeit beteiligt sind. Die Teilnehmerinnen erwartet zum Auftakt ein Vortrag unter der Überschrift „Kenne Deine Rechte“. Im Anschluss können sich die Besucherinnen an vier Themeninseln informieren und mit Experten austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos. Kinder sind willkommen. Um eine Anmeldung wird unter folgendem Link gebeten: https://eveeno.com/156283832. red

