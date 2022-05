Zur Mittagszeit schlafendes Kind im Auto gelassen

Frankenthal. Eine 30-jährige Frau hat ihr Kind am Donnerstagmittag während eines Einkaufs auf einem Parkplatz in der Wormser Straße im PKW gelassen. Dies teilte die Polizei mit. Eine Passantin, die das schlafende Kind im Auto entdeckt hat, verständigte die Polizei. Die Beamten öffneten mit einem Glasbrecher die Scheibe des PKWs. Die Mutter traf kurze Zeit später am PKW ein und erklärte, dass sie nur schnell Einkäufe erledigen wollte. Anschließend wurde die 30-Jährige über die Gefahren der schnellansteigenden Temperaturen in Fahrzeugen aufgeklärt.

