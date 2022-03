Rhein-Neckar. Der Freitag beginnt in der Metropolregion zunächst mit vielen Wolken, es bleibt aber überwiegend trocken. Ab dem Mittag zeigt sich dann zunehmen die Sonne am Himmel, am Abend ist es dann oft heiter. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 15 Grad. Dabei weht ein teils böiger Wind.

