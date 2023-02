Rhein-Neckar. Am Donnerstag ist es in der Metropolregion zunächst noch stark bewölkt, örtlich kann es auch regnen. Im Tagesverlauf dann wieder mehr Sonne. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 13 Grad. Nach einem noch milden Donnerstag müssen die Menschen im Südwesten dann mit einem kalten und ungemütlichen Wochenende rechnen. Am Freitag und Samstag kann es auch in tiefen Lagen zu Schneeregen kommen. (mit dpa)

