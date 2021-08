Rhein-Neckar. Tief "Nick" hat auch Baden-Württemberg fest im Griff. Auf viel Regen und kühle Temperaturen müssen sich die Menschen am Wochenende im Land einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Am Freitag ist es in der Metropolregen zunächst sonnig und trocken, im Tagesverlauf kann es dann Regen geben, dazu Schauer und vereinzelt Gewitter. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 20 Grad.

