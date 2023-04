Zunächst sonnig, dann Wolken - Temperaturen in der Region bis 11 Grad

Rhein-Neckar. Am Donnerstag zeigt sich in der Metropolregion nur anfangs noch viel die Sonne am Himmel. Im Tagesverlauf wird es dann zunehmend bewölkt, dabei bleibt es aber meist trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 13 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Westen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ostereier können draußen gesucht werden

Nach langem Warten auf den Frühling soll er jetzt endlich kommen: Die Menschen im Südwesten können sich auf ein sonniges und warmes Osterwochenende freuen. Die Experten erwarten ein "österliches Hoch", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nach einer frostfreien Nacht zum Karfreitag kann es tagsüber teilweise regnen und es bleibt wechselhaft. Zum Abend hin wird es trocken und der Hochdruckeinfluss setzt sich durch.

Am Osterwochenende soll es samstags einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Die Maximaltemperaturen liegen den Angaben nach zwischen sieben Grad auf der Zollernalb und frühlingshaften 15 Grad in Karlsruhe. Ähnlich geht es am Ostersonntag weiter. "Die Ostereier können also draußen gesucht werden", sagte der Sprecher des DWD.

Auch der Feiertag zum Anfang der Woche wird sonnig und warm. Und auf den Rest der Woche könne man sich ebenfalls freuen, so der Sprecher des DWD. Denn zum Ende der Woche erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 20 Grad. (mit dpa)