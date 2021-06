Zunächst Sonne, später Schauer und Gewitter

Rhein-Neckar. Am Donnerstag gibt es in der Metropolregion eine Mischung aus Sonne und Wolken. Anfang ist es dabei noch trocken, gegen Mittag ziehen Quellwolken am Himmel auf. Nachmittags dann örtlich Schauer. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 27 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auch für Donnerstag eine Unwetterwarnung ausgegeben. Die Warnung gilt für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie für den Rhein-Neckar-Kreis, den Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreis Bergstraße. Von Mittag ab bis in die späten Abendstunden kann es zu schweren Gewittern kommen.