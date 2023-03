Zunächst Regen, dann Sonne - Temperaturen bis zu 19 Grad in der Region

Rhein-Neckar. Zu Wochenbeginn wird es warm in der Metropolregion – auch in Mannheim sollen Tageshöchstwerten bis zu 19 Grad erreicht werden. Anfangs ist es noch stark bewölkt, örtlich kann es auch regnen. Danach zeigt sich oft die Sonne am Himmel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Abend hin sollen dann nach Angaben des Deutschen WEtterdienstes (DWD) vom Elsass her teilweise kräftige Schauer und einzelne Gewitter über Baden-Württemberg ziehen. Dazu soll ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest mit starken bis stürmischen Böen wehen.